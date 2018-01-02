На главу поліції Київської області напали на мітингу з вимогою знайти вбивць Ноздровської (відео)

Під час мітингу з вимогою розслідувати справу вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської спробували побити начальника ГУ Нацполіції Київської області Дмитра Ценова. Відео на своєму YouTube-каналі опублікував "112 Україна".

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Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін засуджує такі дії присутніх.

"Громадяни, схаменіться! На що розраховують ті, хто дозволяє собі бити керівника поліції, який потім повинен йти організовувати та спрямовувати роботу поліцейських з метою розкриття вбивства?" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, кілька сотень людей вимагали від керівництва поліції Київської області передати столичній поліції кримінальне провадження за фактом вбивства адвоката Ірини Ноздровської, оскільки не довіряють обласній.