Принесли шини й вигукують "Ганьба!": активісти під поліцією Київщини вимагають знайти вбивць юристки Ноздровської (фото, відео)

Декілька сотень осіб вимагають від керівництва поліції Київської області передати столичній поліції кримінальне провадження за фактом убивства адвоката Ірини Ноздровської, оскільки не довіряють обласній.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить біля будівлі Головного управління Національної поліції у Київській області, на вулиці Володимирській, 15.

Люди вимагають від керівництва обласної поліції Київської області передати розслідування вбивства адвоката Ноздровської до Київської поліції.

До протестувальників вийшов керівник обласної поліції Дмитро Ценов. Він повідомив, що слідством було вилучено відео з близько 20 камер спостереження, встановлених на дорозі, якою Ноздровська 29 грудня їхала з Києва до села Демидів, де вона проживала.

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Також Ценов додав, що наразі судово-медична експертиза встановлює причину смерті юриста.

За словами Ценова, вже сформовано слідчу групу, що розслідує цю справу.

Люди, які зібралися на акцію, почали вимагати передати справу київській поліції, оскільки не довіряють обласній. Також вони вирішили створити ініціативну групу, учасники якої підуть на переговори з керівництвом обласної поліції.

На акції також виступили односельчани Ноздровської, які заявили, що версія про її самогубство є абсолютно безпідставною, оскільки особисто знали потерпілу і впевнені, що жодних причин заподіювати собі смерть вона не мала.

Зокрема, один із жителів Демидова повідомив, що Ноздровська мала намір взяти шлюб з його сином, і також заявив, що версію про самогубство не можна розглядати.

Також він додав, що вчора до пізньої ночі поліцейські у Вишгороді допитували його сина. Чоловік вважає, що вони хотіли оголосили його сину про підозру у вбивстві Ноздровської, й лише зусиллями адвоката та громадськості, яка прийшла до будівлі вишгородської поліції, вдалося домогтися, щоб його випустили після допиту.

Своєю чергою Ценов повідомив, що слідчі вже повернули нареченому Ноздровської автомобіль, який вилучали для огляду в рамках слідчих дій.

Мітингувальники вважають, що основною версією вбивства є помста родини Дмитра Россошанського за те, що Ноздровська добилася того, що його було визнано винним у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинула сестра Ноздровської у 2015 році.

Учасники акції також вважають, що до намагань уникнути покарання Россошанського причетний колишній голова Вишгородського районного суду, оскільки засуджений є його племінником.

Люди тримають в руках плакати з написами "Винесіть вирок собі". Вони викрикують "Ганьба!" і погрожують зайти всередину. Принесли шини, передає "Українська правда".

Трансляція: Радіо Свобода

Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.