Західні журналісти присоромили СБУ за "машинний переклад" на англійську мову

Англійський переклад офіційного повідомлення на сайті Служби безпеки України рясніє незрозумілостями.

На це вказує журналіст інформаційної агенції The Associated Press Рафаель Саттер (Raphael Satter), передає Голос Америки.

Читайте такожВ Чорному морі біля Одеси затримано іноземне судно з великою партією контрабандних сигарет

"Напередодні Нового року, Служба безпеки України заявила, що зірвала масштабний кібернапад з Росії. Нажаль, я нічого не можу розібрати у їх намішаному повідомленні", - заявив Саттер, доклавши до твіта лінк на переклад англійською заяви СБУ про те, що в українській спецслужбі "попередили систематичні спроби ураження інформаційних систем низки державних установ та відомств".

Репортер також поскаржився, що англійський текст "повний викривлень через машинний переклад".

"Чи не хоче хтось більш зрозуміло перекласти український оригінал повідомлення СБУ?", - відзначив журналіст.

Якість англійського перекладу на сайті СБУ не задовольнила і журналіста Sky News Александера Мартіна.

Оригінальне повідомлення СБУ українською пізніше переклали в англомовному виданні Kyiv Post.