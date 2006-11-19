Єдиний в Україні підводний човен відновлять до травня 2007

Єдиний в Україні підводний човен "Запоріжжя" буде відновлений до травня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізької мерії, з посиланням на капітана підводного човна - капітана 1 рангу Анатолія ЮГОВА після робочої зустрічі з мером Запоріжжя Євгеном КАРТАШОВИМ.

«21 вересня було підписано остаточний графік завершення ремонту. На сьогодні підводний човен знаходиться в судоремонтному заводі і об`єм виконаних робіт з його відновлення становить вже майже 65%. Планується, що на ходові випробування човен вийде в другому кварталі 2007 року», - повідомив А.ЮГОВ.

У прес-службі відзначили, що 27 листопада в Запорізькій області буде проведено набір для проходження військової служби на підводному човні "Запоріжжя".

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО нещодавно наголосив, що єдиний український підводний човен “Запоріжжя” буде відремонтовано і продано іноземному замовнику. «Перегляду цього питання не планується», - сказав міністр.