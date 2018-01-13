ДТП біля Праги: МЗС з'ясовує, чи є українці серед постраждалих (фоторепортаж)

15:51, 13 січня 2018
Суспільство
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Раніше повідомлялось про 30 поранених, однак тепер, за офіційною інформацією, кількість потерпілих складає 48 осіб.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляють, що консул перевіряє інформацію, чи є українці серед постраждалих унаслідок ДТП поблизу Праги, столиці Чехії.

«Серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці. Громадянство встановлюється. Консул з'ясовує, чи немає з-поміж них українців. Повідомимо», – написав у своєму twitter представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За даними ЗМІ, внаслідок ДТП 12 січня за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє людей, постраждали 48.

Відомо, що серед поранених – 12 підлітків, стверджують рятувальні служби.

Як повідомлялося, 12 січня поблизу Праги відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево. Під час аварії загинув водій автобуса, водій автомобіля та один пасажир автобуса.

Раніше повідомлялось про 30 поранених, однак тепер, за офіційною інформацією, кількість потерпілих складає 48 осіб.

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Теги: #МЗС України#ДТП у Чехії#ДТП біля Праги#українці в ДТП