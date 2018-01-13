ДТП біля Праги: МЗС з'ясовує, чи є українці серед постраждалих (фоторепортаж)

У Міністерстві закордонних справ України повідомляють, що консул перевіряє інформацію, чи є українці серед постраждалих унаслідок ДТП поблизу Праги, столиці Чехії.

«Серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці. Громадянство встановлюється. Консул з'ясовує, чи немає з-поміж них українців. Повідомимо», – написав у своєму twitter представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці. Громадянство встановлюється. Консул з'ясовує, чи немає з-поміж них українців. Повідомимо. pic.twitter.com/XHo8MOOYI1 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 13, 2018

За даними ЗМІ, внаслідок ДТП 12 січня за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє людей, постраждали 48.

Відомо, що серед поранених – 12 підлітків, стверджують рятувальні служби.

Як повідомлялося, 12 січня поблизу Праги відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево. Під час аварії загинув водій автобуса, водій автомобіля та один пасажир автобуса.

Раніше повідомлялось про 30 поранених, однак тепер, за офіційною інформацією, кількість потерпілих складає 48 осіб.