Біля Праги розбився пасажирський автобус: троє загиблих, до 30 поранених (фото)

Поблизу Праги сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Novinky.

Інцидент стався близько 16.00 у п’ятницю. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево.

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Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса.

До 30 людей отримали поранення, стан 15 з них важкий. Повідомляється, що серед поранених є діти.

Автомобілі швидкої допомоги відвозять постраждалих до лікарень. Дорогу, де сталася аварія, перекрито.