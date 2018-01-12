Біля Праги розбився пасажирський автобус: троє загиблих, до 30 поранених (фото)
19:10, 12 січня 2018Світ
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Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса.
Поблизу Праги сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля / фото novinky
Поблизу Праги сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Novinky.
Інцидент стався близько 16.00 у п’ятницю. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево.
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Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса.
До 30 людей отримали поранення, стан 15 з них важкий. Повідомляється, що серед поранених є діти.
Автомобілі швидкої допомоги відвозять постраждалих до лікарень. Дорогу, де сталася аварія, перекрито.
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