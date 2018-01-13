Російський політолог пояснив, чому Донбас не потрібен Путіну у складі Росії

У ХІХ столітті територія сприймалася як надбання - чим більше територій, тим багатша держава, але в ХХ столітті нові землі стали тим, що потребу в інвестиціях, тому нові території не перетворюються у надбання, а на важкий тягар.

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Про це повідомляє Главред з посиланням на заяву російського політолога Дмитра Орєшкіна.

За його словами, оскільки в Росії ментальність застрягла на рівні якщо не ХІХ століття, то першої половини ХХ століття - сталінської епохи, РФ намагається прирощувати землі.

"А насправді ж у Путіна немає ресурсів для того, щоб утримувати ці 3-4 мільйони людей Донбасу. На словах Володимир Володимирович до серця притискає "ЛНР" і "ДНР", а не насправді у нього не вистачає грошей для того, щоб прогодувати свій власний народ", — підкреслив Орєшкін.