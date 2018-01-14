У Бердичеві урочисто відкрили відреставрований театр

У Бердичеві на Житомирщині сьогодні урочисто відкрили відреставрований театр. Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході узяли керівники влади, депутати різних рівнів, жителі міста, громадськість та журналісти.

Театр розрахований на 420 гостей, у тому числі - на людей людей з особливими потребами, оскільки тут облаштовані місця під візки.

У розмові з журналістами бердичівляни раділи з того, що у місті сталась така подія, як відкриття відновленого театру.

Після урочистого перерізання стрічки учасники заходу - влада, преса та запрошені - мали змогу оглянути театр.

Читайте такожНа відкриття Бердичівського театру чекають послів Ізраїлю і Польщі - ОДА

Як повідомляв УНІАН, роботи над відновленням театру розпочалися у 2015 році і завершилися вкінці 2017 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (15 млн.грн.) та співфінансування із місцевого бюджету. За цей час провели реконструкцію будівлі з урахуванням усіх вимог, оздобили фасади, зали, сцену, придбали і встановили необхідне звукове та світлове обладнання. Роботи проводилися з максимальним збереженням автентичності.

6 жовтня голова Житомирської ОДА Ігор Гундич перевірив, як звершувалися роботи з відновлення театру у Бердичеві. Загальна кошторисна вартість проекту складає 28,3 млн грн.