У Бердичеві до кінця тижня відкриють відреставрований театр - голова ОДА Гундич

Новий культурний об’єкт, який завершено у 2017 році у Бердичеві, відкриють вже до кінця цього тижня.

Це анонсував голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

«Починаємо 2018 рік із символів якісних змін – відкриємо культурний об’єкт, який потрібен не тільки Бердичеву, а й жителям області. Відреставрований театр зможе прийняти перших гостей вже цієї неділі, на Щедрий вечір», – повідомив Гундич.

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Відреставрований театр зможе приймати по 420 гостей, у тому числі людей з особливими потребами – в культурному закладі облаштовані місця під візки.

Роботи над відновленням театру розпочалися у 2015 році і завершилися вкінці 2017 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (15 млн.грн.) та співфінансування із місцевого бюджету. За цей час провели реконструкцію будівлі з урахуванням усіх вимог, оздобили фасади, зали, сцену, придбали і встановили необхідне звукове та світлове обладнання. Роботи проводилися з максимальним збереженням автентичності.

Також голова ОДА наголосив, що це не єдиний об’єкт, який завершено за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році і заплановано до відкриття на початку 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Гундич переврив, як звершуються роботи з відновлення театру у Бердичеві. Загальна кошторисна вартість проекту складає 28,3 млн грн.

Під час огляду театру журналістам тоді розповіли, що підрядником робіт виступило ТОВ “ Артхаус”.