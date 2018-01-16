У Миколаєві затримали злочинне угруповання на чолі з депутатом від "Опоблоку" - Луценко

В понеділок ввечері, 15 січня, у Миколаєві затримано кількох чиновників і заступника керівника фракції "Опозиційний блок" у міській раді Ігоря Копійку за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

Про це написав генральний прокурор Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

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"Сьогодні ввечері в Миколаєві поліцією та прокурорами затримано на гарячому членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участі свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ", - йдеться в повідомленні.

За словами Луценка, члени затриманої організації систематично протягом 2016-2017 років здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

"У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво", - написав генпрокурор.

"На теперішній час затримано 5 учасників злочинної групи. Хай присниться їм мультик", - підсумував Луценко.