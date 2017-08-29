У Миколаєві затримали банду злочинців на чолі з "Мультиком"

У Миколаєві затримано п’ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, зокрема, встановили контроль над діяльністю політичних партій та вплив на ухвалення рішень державними та місцевими чиновниками.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик"", - написав генпрокурор.

За його словами, ці особи підозрюються у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 рр займалася позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна.

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"При цьому члени ОЗУ встановили контроль за діяльністю політичних партій та вплив на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об’єднання у місцях позбавлення волі Миколаївської області", - розповів Луценко.

"Як я і обіцяв - на території Миколаївщини про мультик мають згадувати лише діти перед сном", - підсумував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Миколаївської області, у Миколаєві сьогодні, 29 серпня, співробітники прокуратури, СБУ та Нацполіції проводили обшуки у рамках розслідування кримінальних проваджень щодо заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що правоохоронці проводять близько 90 обшуків, у тому числі, у місцевих чиновників, депутатів місцевих рад, а також у Тітова, відомого також у кримінальному світі як «Мультик».