"Не видно було пасажирів": у Кривому Розі в нещодавно відремонтованому тролейбусі пішов сніг (фото)

У Кривому Розі в салоні нещодавно відремонтованого тролейбуса сипався сніг. У той час, коли транспорт набирав швидкість, салон засипало настільки сильно, що не видно було пасажирів.

Про це повідомив на сторінці в Facebook депутат Тернівського райради Віталій Пікуль.

«Фотографії снігу в салоні нещодавно відреставрованого до рівня "майже новий, краще нового" тролейбуса з бортовим номером 608. Сидів ззаду на колесі і засипало мене. Сніг сипався звідкись із закритого люка, особливо добре сніжило при наборі швидкості - не видно було пасажирів», - написав депутат.

На доказ цього Пікуль виклав фото, на яких видно засипані снігом сидіння та підлогу в тролейбусі.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що за останні 2 роки місто отримало 40 нових тролейбусів.