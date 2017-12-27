Нові тролейбуси та масштабні ремонти: Філатов підбив підсумки 2017 року у Дніпрі

У форматі прес-конференції очільник міста розповів про розвиток муніципальних програм і ініціатив, а також про якісні зміни, зокрема, у житловому господарстві й електротранспорті.

Борис Філатов наголосив: 2017-й став роком стабілізації роботи міської ради Дніпра. Він також подякував президенту та народним обранцям за те, що у бюджеті-2018 місту вдалося залишити у муніципальній скарбниці 1,2 млрд грн.

«Наприкінці року ми звели по усім департаментам і підприємствам, що було зроблено за 2017 рік. У нас є вагомі результати, якими несоромно похвалитися. Були прорахунки, зокрема й кадрові. Нам довелося позбавитися від деяких менеджерів, у тому числі змінився і секретар. Політична стабільність у міській раді протримається до кінця каденції. Ми маємо працювати заради результату», – зазначив мер Дніпра.

Так, за останні 2 роки місто отримало 40 нових тролейбусів, у той час, як у період із 2005 по 2015 роки тролейбусний парк поповнився лише 25 машинами. Також лише протягом цього року маршрутна мережа електротранспорту збільшилася на 38 км. У місті вперше за 25 років відкрили новий тролейбусний маршрут на ж/м Сонячний та відновили хід тролейбусів на ж/м Парус.

Борис Філатов підкреслив: для нього та його команди пріоритетом є відродження дешевого муніципального електротранспорту. Днями мерія підписала кредитну угоду з ЄБРР щодо виділення коштів на придбання 50 нових тролейбусів. Це дозволить кардинально оновити рухомий склад електротранспорту.

Крім того, у місті активно встановлюють зупинкові комплекси нового покоління – з WI-FI, обігрівачами, станціями зарядки гаджетів і стовпами безпеки від ДТП. Наступного року у мерії планують ще 50 зупинкових комплексів такого типу.

Мер Дніпра розповів також і про перебіг добудови метрополітену. Нині у підземці триває активна фаза робіт. Турецький підрядник використовує найшвидший у Європі новоавстрійський метод. Оновлений проект будівництва та сучасна техніка дозволять закінчити роботи до кінця 2021 року.

А ще за останні роки у Дніпрі суттєво збільшили фінансування капітальних та поточних ремонтів проспектів та вулиць міста. Поточні ремонти провели для майже 600 об'єктів. Це 65 тис. кв. м покриття, зокрема й на дорогах у Таромському та Західний.

У місті також оновили 130 світлофорів. Низка обладнані світодіодною підсвіткою та датчиками, що з'єднують їх із автоматизованим центром управління світлофорами.

За словами Бориса Філатова, наразі мерія веде перемовини щодо можливого кредиту від європейських банків для облаштування у місті світлофорних комплексів, пішохідних переходів і острівців безпеки.

Водночас мерія виділила близько 1 млрд грн на проведення капітальних і поточних ремонтів у житловому господарстві. Особливу увагу приділяють відновленню роботи ліфтів та питанням діяльності ОСББ.