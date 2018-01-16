Спалах кору в Україні: що потрібно знати про підступну хворобу (відео)

З початку року на кір в Україні захворіло 1 285 осіб – 856 дітей та 429 дорослих. Один випадок завершився летально – в Одеській області померла дитина. Найвищі показники захворюваності – у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях.

Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням, інкубаційний період якого становить від 7 до 17 днів. Вірус передається через ніс, рот або очі. Симптомами хвороби є висип, дуже висока температура, головний біль, нудота, бронхіт. При перших же ознаках кору необхідно звернутися до лікаря.

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90% людей без щеплення захворіють на кір, якщо поряд є інфікований. Тільки вакцина може захистити від хвороби і тяжких ускладнень. За даними міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня в Україні в наявності було 516 тисяч одиниць вакцини проти кору.