Епідемія кору у Києві: дітям без щеплень заборонять відвідувати школи та дитсадки

У Києві не щеплених від кору дітей не допускатимуть до навчання у школах та відвідування дитячих садків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення Комісії техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Поворозник наголосив, що на сьогодні у столичних навчальних закладах карантин не оголошується, але запроваджуються запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору.

«В першу чергу в дитячих колективах потрібно провести перевірку дітей на наявність у них щеплень від кору. І я зазначаю, що діти, у яких відсутні такі щеплення або відповідні довідки медичних закладів в частині того, що дитина перехворіла на кір і має імунітет, або такій дитині протипоказані щеплення, такі діти до занять у школах допускатися не будуть, і так само у дошкільних закладах. Я наголошую, що це стосується шкіл усіх форм власності», - сказав Поворозник.

За його словами, відповідна інформація буде розповсюджена по школах, робота буде проведена з батьками та батьківськими комітетами у школах.

Також рекомендовано обмежити проведення спортивних і культурних масових заходів в столиці.

Як сказав Поворозник, минулого року в Києві хворих на кір було зареєстровано близько 80 осіб. За 10 днів 2018 року зафіксовано вже 61 випадок захворювання на кір, з них 49 дітей.

За інформацією КМДА, спалахи хвороби зафіксовані у 5 дошкільних та шкільних колективах, відомо про випадок захворювання одного дорослого - співробітника Цирку Кобзов.

«Практично всі діти, які захворіли, не були щеплені від кору», - підкреслив Поворозник.

Він повідомив, що хворіють діти всіх вікових категорій – і дошкільнята (13 випадків), і школярі. На сьогодні госпіталізовано 21 дитину (2-га дитяча лікарня та Інфекційна дитяча лікарня) і 9 дорослих (4-та і 9-та лікарні, а також один хворий перебуває в Олександрівській лікарні).

За даними КМДА, у Києві на сьогодні не вакциновано від кору близько 20% дітей віком від року до 18 років.

Поворозник запевнив, що столиця забезпечена вакциною від кору в достатній кількості та закликав батьків зробити своїм дітям щеплення.

«Вакцини є в достатній кількості. Це бельгійська вакцина. Щеплення відбуватимуться у медзакладах за місцем проживання, кабінети щеплення облаштовані практично у всіх. Ми забезпечимо роботу кабінетів щеплення не так, як вони працюють зараз – двічі чи тричі на тиждень, а будуть працювати від завтрашнього дня в робочому режимі щодня. І ми вирішимо питання найближчим часом, щоб вони працювали після 18.00, щоб батьки після роботи могли привести туди свою дитину на щеплення, а також, скоріш за все, вони працюватимуть по суботах», - сказав Поворозник.

Читайте такожЗ початку року у київські лікарні потрапили вже 12 дітей з захворюванням на кірЗа його словами, впродовж місяця (враховуючи інкубаційний період захворювання, який триває від 7 до 21 дня) у Києві працюватиме оперативний штаб, який здійснюватиме моніторинг ситуації. Інформація збиратиметься двічі на день – вранці та ввечері.

Нагадаємо, станом на 9 січня цього року в Києві зареєстровано 54 випадки кору, серед хворих – 43 дитини.

Хворіють діти різних вікових груп. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 11 випадків, а серед школярів – 21. Також зареєстровано 1 випадок у вчителя початкової школи.

Фахівці відзначають, що у 2017 році розпочався черговий підйом захворюваності на кір. Захворіло 87 осіб, у т. ч. 63 дитини, тоді як 2016 р. було зареєстровано лише 2 випадки. Захворюваність реєструвалася як у вигляді спалахів, так і спорадичних випадків. Серед всіх хворих 86% не були щеплені проти кору.