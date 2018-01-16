В Одесі з наступного понеділка невакциновані діти будуть навчатися дистанційно

На Львівщині на тиждень продовжать канікули в тих школах, де є хоча б один випадок захворювання. За останні півмісяця кір у Львові та області захворіли 84 людини. Канікули тривають і в Одесі.

Зараз у місті зафіксовано всього інфікованих - 91, з них 64 - діти. Тим часом у Києві зафіксовано 87 випадків.