З 20 січня проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів Львівщини стане платним
15:04, 17 січня 2018Суспільство
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Перевізники зазначають, що законодавчо пільговий проїзд для пенсіонерів не передбачений.
На Львівщині проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів стане платним / фото dyvys.info
Починаючи з 20 січня у громадському транспорті Львова та області проїзд для пенсіонерів стане платним.
Таке рішення прийняли автотранспортні підприємства регіону, зазначає Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників.
Перевізники зазначають, що пільги пенсіонерам не передбачені законом.
"Ситуація заходить в тупик через невирішення цієї проблеми з боку Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Пенсіонерам пільги на транспортні послуги не передбачені Законами України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, останнім часом спостерігаеться підвищення цін у маршрутках у декількох регіонах України.
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