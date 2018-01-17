Євробачення-2018: хто хоче отримати право виступити від України на міжнародному пісенному конкурсі (відео)

В Україні завершився перший етап національного відбору на Євробачення-2018 - прийом та відбір заявок всіх артистів, які бажають взяти участь у пісенному конкурсі.

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З понад тисячі заявок телеканали відібрали 18 півфіналістів. Вони будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Лісабоні, столиці Португалії.

Прямі ефіри національного відбору починаються 10 лютого, боротися заправо стати фіналістом будуть такі виконавці:

1. The Erised

Вокалістка Соня Сухорукова і троє хлопців примудрилися ще до свого першого концерту в 2015 році випустити дебютний міні-альбом на британському лейблі. Самі музиканти пояснюють це тим, що в їхньому молодому гурті все вже з досвідом. Та ж вокалістка була випускниця «Фабрики зірок» і «Голосу країни», Ігор Кириленко в складі Hidden Element випустив понад 20 електронних релізів, а Олександр Люлякін – барабанщик з «Бумбоксу».

2. Сергій Бабкін

Харківський музикант, учасник гурту 5'nizza і актор. Але популярність в повному сенсі слова прийшла до нього лише рік тому разом з «Голосом країни», де він був одним із членів журі, а також з «Танцями з зірками», де він у парі з дружиною-продюсеом Сніжаною пройшов практично до фіналу.

3. СONSTANTINE

Після участі Костянтина Дмитрієва в «Голосі», де його тренером був Дорн, вже розкручений співак взявся продюсувати свого підопічного. Шанувальники розійшлися в думках. Одні пишуть, що «у Костянтина на порядок вище діапазон, тембр і техніка», а інші запевняють: «що два Дорна на одній сцені –це занадто».

4. Kozak System

Рок-гурт, який переродилася з «Гайдамаків» (помінявся тільки вокаліст), знають, як музичний супровід Євромайдану. Kozak System – одна з найпопулярніших українських гуртів у Польщі, а під час Євробачення-2017 вони відіграли великий концерт на Хрещатику в Eurovision village.

5. The ВЙО

Її соліст мулат Мирослав Кувалдін, батько якого родом з Нігерії, багато років очолював «Міністерство прем'єр» на музканале М1, а його гітарист Сергій Підкаура – паралельно працює з Наталею Могилевською. З нею ж їм не раз приписували роман. До речі, The ВЙО була створена в Полтаві ще у 1991 році.

6. Julinoza

25-річна співачка, композитор і піаністка Юлія Запорожець родом з Одеси, брала участь в «Голосі країни», де до неї повернулися всі тренери проекту. Вона виконує свої авторські тексти і робить джазову музику, а цього літа навіть виступила на одній зі сцен масштабного фестивалю Atlas Weekend.

7. Dilemma

Гурт починав з хіп-хопу, власне, Джей (Женя Бардаченко) і Маста (Влад Філіппов) навіть викладали в одному зі столичних будинків дитячої творчості брейк-данс (це було десять років тому), а потім все більше пішли в r'n'b. Їхній пік популярності був у 2009-му, коли спільний хіт з Іваном Дорном, який співав тоді в гурті «Пара нормальних», звучав на радіо і телеефірі.

8. KAZKA

Гурт, якому ще немає і року, вже зірвав куш популярності – менше, ніж за три місяці їхні кліп «Свята» дивилося на YouTube майже 4 млн осіб, вони потрапили в номінацію музпремії Yuna, як відкриття року (в лютому стане відомо, чи виграють вони), взяли участь у «Х-факторі», зайнявся розкручуванням гурту Юрій Нікітін, який продюсує зараз «НеАнгелів» і Вєрку Сердючку.

9. Yurcash

Ще один учасник з яскравою біографією, він же зірка 90-х Юрко Юрченко, про якого багато років нічого не було чутно, поки він хардово не виступив на останньому сезоні «Х-фактора». І програв молодому хлопцю Міші Панчишину, якого на проекті опікав Діма Шуров.

Вже після шоу Юркеш написав пост з матюками про те, чому йому варто було взяти участь у телешоу, як їм відразу зацікавилися шоу-бізнесові продюсери: «А де ж ви були, коли я їв безалкогольну ковбасу?!", - написав він в соцмережі.

10. Mountain Breeze

А цим полтавським хлопцям допомагає з розкруткою їх землячка Вєрка Сердючка, втім, нічого смішного в них немає, вони – молоді, ліричні, щирі. Андрій Данилко запримітив їх на «Х-факторі», де жюрил, він же знайшов їм шведських авторів і сприяв підписанню контракту з музичним лейблом Mamamusic, який заснував Юрій Нікітін.

11. Ingret Kostenko

Зараз Інгрет 20 років, вона брала участь і в «Голосі країни» і «Х-факторі». До речі, в суперфіналі «Голосу», де була в команді Потапа, вона зайняла друге місце, поступившись перемогою 33-річному священику Олександру Клименку.

12. Vil'na

Ірина Василенко, яка брала участь в "Х-факторі" п'ятого сезону, тільки напередодні Нацвідбору стала Vilna, а до цього виступала як Eria. І власне під таким псевдонімом подавала заявку на нацвідбір ще в 2016-му році. 30-річна співачка народилася у Вінниці, створювала комп'ютерну графіку, а зараз їздить з гастролями Україною з рок-оперою "Mozart. Le concert", де грає дружину композитора.

13. LAUD

20-річний Влад Каращук музикант в четвертому поколінні. Його батько – кларнетист, мама і бабуся – піаністки, а дід – був наймолодшим директором інституту ім. Глієра. На «Голосі країни» хлопець був у команді Івана Дорна і зізнавався, що його надихає Джастін Тімберлейк. А зараз його dance і хіп-хоп проектом займається продюсер Джамали Ігор Тарнапольський.

14. TAYANNA

Минулого року Тетяна Решетняк дійшла до фіналу і навіть за результатами голосування журі зайняла перше місце, але перемогу у неї перехопили рокери O.Torvald, за яких проголосувало більше глядачів. Цікаво, що до цього Tayanna робила і дві спроби підкорити шоу «Голос»: перший раз до неї ніхто не повернувся, а вдруге вона дійшла до фіналу.

15. KADNAY

Ці electro-pop хлопці стали справжнім відкриттям після торішнього кастингу. Випускник «Фабрики зірок» Діма Каднай і син шоумена Дмитра Коляденка Філ за рік встигли випустити кілька україномовних треків (раніше група співала англійською), зняти кліп у Алана Бадоєва на пісню і дати концерт на майданчику, розраховану на тисячну аудиторію.

16. Pur: Pur

Українська Björk, саме так її називають фани, вже брала учать у нацвідборі 2016 року.

17. MELOVIN

Різноокий Костя Бочаров після програшу рокерам на Євробаченні змусив говорити про себе з більшою силою, мовляв, «злили» хлопця, а у нього на конкурсі були б шанси. Але тоді на минулому відборі, де глядачі віддали йому перше місце, сам Костянтин Меладзе відрізав: «Ще сируватий. Те, що за нього зараз масово проголосували школярки, які дивилися «Х-фактор», на Євробаченні його не врятує – там це шоу не бачили». Втім, хлопець оптиміст і каже, що готовий взяти реванш. Нещодавно він випустив міні-альбом Face to face і став брюнетом.

18. ILLARIA

Ще одна скромниця, яка любить віночки і довгі сарафани, але в якості експерименту, на який її штовхнув екстравагантний Олексій Залевський, роздяглася догола в кліпі «Я жива», пише "Вести".

А зараз на одному з українських каналів йде серіал «Кільце з рубіном», до якого Illaria записала саундтрек «Світ належить мені»

Цього року Костянтина Меладзе замінив новий продюсер Руслан Квінта. Головною відмінністю Національного відбору-2018 він вважає переважну кількість хлопців серед претендентів. До того ж всі приготовані пісні є авторськими.

Квінта також розповів, що за час першого етапу журі вивчило більше 1000 отриманих заявок, в цьому продюсер вбачає явну ознаку розвитку музичної індустрії в Україні.

"Я пишаюся тим, що сьогодні українські пісні набувають зовсім нове обличчя - сучасне, модне. І ми робили ставку саме на якісну пісню. У ній повинна бути і любов до музики, і сміливе рішення, та особа артиста. Не важливо - відомий він чи ні", - підкреслив продюсер.

Виконавці представлять у прямих ефірах національного відбору близько 16 музичних жанрів. За версією UA:ПЕРШИЙ, серед жанрів реггі, хаус, а також "indi pop", "authentic", "house", "experiment pop", "folks" та інші.

Порядок виступу учасників у півфіналах буде визначатися жеребкуванням, яке відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, півфінали національного відбору заплановані на 10 та 17 лютого, фінал - 24 лютого. Транслювати прямі ефіри будуть телеканали UA: ПЕРШИЙ і СТБ.