В Дніпрі після переохолодження врятували пенсіонера з температурою тіла в 21 градус

У Дніпрі медикам вдалося врятувати пенсіонера, який всю ніч пролежав на вулиці на холодній землі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли старого привезли в лікарню, температура його тіла була нижче двадцяти одного градуса. Таке переохолодження вважається несумісним з життям.

Читайте такожЖертвами потужного шторму в Європі стали десять осіб

86-річного колишнього військового на подвір'ї знайшла вранці донька, яка прийшла до батька. Він був без свідомості. У критичному стані чоловіка доставила «швидка» в обласну лікарню Мечникова. Тут його рятували в реанімації з допомогою системи повітряного обігріву. Це спеціальна ковдру, яка утворює теплий кокон навколо пацієнта і потроху підвищує температуру. Цю систему подарували лікарні волонтери.

Медики визнають: всі зусилля все-таки дали результат. Загроза для життя старенького вже пройшла.

«Це диво, яке виникає дуже рідко! Він пообіцяв нам, що більше не буде без дочок виходити на вулицю, буде пити таблетки від тиску, тому що саме гіпертонічний криз дав такий удар, що він на деякий час втратив свідомість і ледь не замерз», - говорить головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.