За хабар затримано мера міста
21:46, 22 червня 2009Суспільство
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Повідомлення з Донеччини
На Донеччині за хабар затримано мера одного з міст.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, міського голову затримали співробітники прокуратури у взаємодії з оперативними працівниками СБУ після отримання ним хабара у сумі 20 тис. гривень.
По даному факту прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара».
Проводиться досудове слідство.
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