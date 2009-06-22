За хабар затримано мера міста

На Донеччині за хабар затримано мера одного з міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, міського голову затримали співробітники прокуратури у взаємодії з оперативними працівниками СБУ після отримання ним хабара у сумі 20 тис. гривень.

По даному факту прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара».

Проводиться досудове слідство.