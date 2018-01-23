Загибель Нігояна: журналісти повідомили про нові докази щодо першого вбивства на Майдані

Слідство у справі вбивства Героя України Сергія Нігояна має докази того, що його застрелили з далекої відстані, з рушниці, яка перебувала на озброєнні «Беркуту». Правоохоронці встановили точне місце його загибелі, та знайшли свідка, який переносив Нігояна з місця поранення.

Про це йдеться у матеріалі «Громадського», присвяченому розслідуванню вбивств Сергія Нігояна та Михайла Жизневського - перших вбивств на Євромайдані у 2014 році.

Зазначається, що у слідства з’явилася нова версія вчинення злочину правоохоронцями. Натомість міліція, розслідуючи справу, розглядала тільки версії, згідно з якими злочини вчинили мітингувальники або хтось із цивільних.

Читайте такожЗлочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець (фото, відео)За словами слідчого Департаменту спеціальних розслідувань Родіона Достатнього, цього року експертиза встановила, що стріляли з далекої відстані. Якщо раніше йшлося про те, що стріляли з відстані до трьох метрів, то тепер — від семи до двадцяти одного метра.

Слідчий розповів, що на місці злочину працювали 11 підрозділів «Беркуту». Усіх співробітників допитали, у частини провели обшуки та вилучили документи щодо розміщення підрозділів.

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, в свою чергу, розповів журналістам, що стосовно одного з убивств встановили конкретний підрозділ «Беркуту», бійців якого перевіряють на причетність до скоєння злочину.

Правоохоронці, крім того, вилучили додаткові відеозаписи з місця подій. Після опрацювання наявних записів версію про те, що чоловіків принесли на місце вже мертвими, відкинули (таку версію висували попередньо в міліції). На відео чітко зафіксовані моменти їхнього вбивства на Грушевського, встановлено точні місця їх загибелі.

Слідство встановило й допитало нових свідків. Один з них — медик-волонтер, який переносив Нігояна з місця поранення. На його одязі залишилися плями крові. Експертиза засвідчила, що це дійсно кров Нігояна.

Як зазначив Родіон Достатній, свідченням можна вірити. З цим свідком провели слідчий експеримент за участі судово-медичного експерта та баліста. Також розрахували сектор, з якого могли стріляти.

Окрім цього, слідчі знайшли свідка-потерпілого, який отримав поранення свинцевою картеччю на тому ж місці й за тих же обставин, що й Сергій Нігоян. Калібр патронів, якими вчинені вбивства в січні 2014-го, як стверджується, відповідають калібру помпової рушниці «Форт-500», що тоді були на озброєнні в МВС України.

Читайте також"Криваве Водохреща": на Майдані вшанували перших загиблих в січні 2014 року (відео)На озброєнні у підрозділів міліції була помпова рушниця 12-го калібру. Ці ж рушниці також можуть стріляти набоями для примусової зупинки транспортних засобів, саме від таких поранень загинули Михайло Жизневський і Роман Сеник.

Сергія Нігояна, за словами слідчого, також вбито патроном 12 калібру (свинцевою картеччю), що також свідчить про причетність до злочину тодішніх правоохоронців. Слідчий не виключає, що вони могли придбати патрони самостійно й не звітувати про їхнє використання.

Як розповів Достатній, протягом року слідство буде проводити фоноскопічні експертизи (ідентифікація особи за голосом) правоохоронців, які працювали на місці злочину, та досліджуватимуть їхні радіопереговори в день убивств.

Загалом в епізоді щодо 19-22 січня розслідується 291 злочин.Розслідування проводиться слідчим ГПУ та двома працівниками територіального підрозділу.

Нагадаємо, чотири роки тому на Майдані в Києві стались перші вбивства. Вранці 22 січня на вулиці Грушевського застрелили активіста самооборони Майдану Сергія Нігояна, а за три години було вбито ще одного майданівця – білоруса Михайла Жизневського. Розслідування цих резонансних вбивств триває вже чотири роки.