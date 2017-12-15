У Дніпрі остаточно перейменували проспект на честь героя Небесної сотні Сергія Нігояна

У У Дніпрі остаточно перейменували проспект Калініна на проспект Сергія Нігояна, який загинув під час Революції Гідності на вулиці Грушевського в 2014 році. Про це повідомляють місцеві видання, а також голова міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

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Перед цим у Дніпрі пройшли громадські слухання щодо перейменування проспекту. Причиною слухань стало те, що раніше апеляційний суд Дніпра визнав неправомірним рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна в проспект Нігояна. Суд зобов'язав міськраду провести громадські слухання з даного питання. Більшість з виступаючих на слуханнях заявили, що Сергій Нігоян – герой України і його ім'я необхідно увічнити.

Деякі громадяни виступили з думкою, що проспекту необхідно повернути його історичну назву – Чечеловский. Дана точка зору була прийнята учасниками негативно і піддалася критиці. За результатами слухання, 150 з 175 чоловік віддали свій голос за те, щоб проспект носив ім'я Сергія Нігояна і надалі. "Суди, громадські слухання, депутати, крики, зойки, Громадська Рада, дискусії, шум у пресі. У місті не буде проспекту Калініна. А буде проспект Сергія Нігояна", - написав Філатов.