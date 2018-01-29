Німеччина, Польща, Росія: прикордонники розповіли, громадяни яких стран найчастіше в 2017 році в'їжджали до України

До "Топ-10" іноземних держав, громадяни яких перетнули кордон на в'їзд в Україну, увійшли Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Туреччина, Ізраїль та Німеччина.

У 2017 році найчастіше перетинали кордон на в'їзд в Україну громадяни Молдови, Білорусі та Російської Федерації.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Державної прикордонної служби України. За даними ДПСУ, до України минулого року в’їхали 4,5 млн громадян Молдови, 2,7 млн громадян Білорусі та 1,5 млн громадян Росії.

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До "Топ-10" іноземних держав, громадяни яких перетнули кордон на в'їзд в Україну, увійшли: Польща (1 ,1 млн), Угорщина (1,06 млн), Румунія (790 тис.), Словаччина (366 тис.), Туреччина (304 тис.), Ізраїль (248 тис.), Німеччина (202 тис.).

Раніше стало відомо, що трохи більше чверті українців, які виїжджають за кордон, - 26,1% - хочуть пережити там важкі часи.