В Одеській області до 15 років в'язниці засуджено чоловіка за згвалтування 11-річної дівчинки

У серпні минулого року в селі Десантне Кілійського району чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, побив і зґвалтував доньку своєї співмешканки.

Болградський районний суд Одеської області до 15 років в'язниці засудив чоловіка, який зґвалтував у 2017 році 11-річну доньку своєї співмешканки. Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні колегією суддів оголошено вирок, яким засуджено обвинуваченого у зґвалтуванні дівчинки.

Читайте такожСуд у Києві арештував 57-річного австрійця за підозрою в розбещенні малолітніхСудом встановлено, що в серпні 2017 року в селі Десантне Кілійського району обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував дівчинку, застосовуючи фізичну силу (завдавав ударів по тілу) і обмеживши можливість пересування потерпілої.

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу, і йому призначено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року в Одеської області було затримано підозрюваного у згвалтуванні 11-річної мешканки села Десантне Кілійського району - доньки його колишньої співмешканки. Також повідомлялося, що підозрюваний, 1977 року народження, є жителем одного з сіл Ізмаїльського району.