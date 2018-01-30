В "Борисполі" затримали вербувальника бойовиків до терористичних угруповань

Прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який перебуває у міжнародному розшуку.

Громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій, затримали сьогодні прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в аеропорту «Бориспіль».

Читайте такожНа Харківщині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував ІнтерполПро це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари. Співробітники Держприкордонслужби попередньо встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.

Іноземця прикордонники відразу затримали та передали співробітникам Нацполіції. За даним фактом повідомлено українське бюро Інтерполу в Києві.