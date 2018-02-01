Очільник Чернівців опанував професію кондуктора і почув громадську оцінку своєї роботи (відео)

22:02, 01 лютого 2018
Суспільство
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Журналісти проводять соціальний експеримент під назвою "Мер під прикриттям". У проекті беруть участь 6 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян. Цього разу настала черга мера міста Чернівців Олексія Каспрука. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Він замаскувався за допомогою вусів та поговорив із пасажирами про свою роботу. Він вирушив працювати кондуктром у одному із ретро-тролейбусів міста, ще 80-х років. 

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Але окрім компліментів, почув мер і скарги від містян. В основному скарги типові: на сміття та відсутність громадських вбиралень.

Також не влаштовує містян робота щодо очистки вулиць від снігу.

Похвалили ж мера за освітленість вулиць та позитивну ситуацію із громадським транспортом.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Долини у образі Санти вислухав критику від громадян.

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Теги: #Мер під прикриттям#мер соціальний експеримент#мер Чернівців