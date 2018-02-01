Очільник Чернівців опанував професію кондуктора і почув громадську оцінку своєї роботи (відео)
Журналісти проводять соціальний експеримент під назвою "Мер під прикриттям". У проекті беруть участь 6 очільників міст, що проживуть один день в ролі пересічних містян. Цього разу настала черга мера міста Чернівців Олексія Каспрука.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Він замаскувався за допомогою вусів та поговорив із пасажирами про свою роботу. Він вирушив працювати кондуктром у одному із ретро-тролейбусів міста, ще 80-х років.
Читайте такожСоціальний експеримент: мер Тростянця перевтілився у продавця, аби почути чесні оцінки своєї роботи (відео)
Але окрім компліментів, почув мер і скарги від містян. В основному скарги типові: на сміття та відсутність громадських вбиралень.
Також не влаштовує містян робота щодо очистки вулиць від снігу.
Похвалили ж мера за освітленість вулиць та позитивну ситуацію із громадським транспортом.
Як повідомляв УНІАН, раніше мер Долини у образі Санти вислухав критику від громадян.