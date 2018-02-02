У Житомирі проведуть благодійний захід на честь загиблих за Україну співробітників СБУ

Під час заходу широкому загалу буде вперше презентовано авторський портрет полковника СБ України Юрія Возного, загиблого наприкінці червня минулого року під час виконання службових обов’язків у районі АТО.

У Житомирі 4 лютого проведуть благодійний захід, присвячений пам’яті загиблих за Україну співробітників СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Читайте такожУ Житомирі оголосили тендер на святкування Масляної

"4 лютого у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера відбудеться благодійний захід, присвячений пам’яті загиблих за Україну співробітників СБУ, – презентація виставки картин «Невидима варта» та вистави-реквієм «Війна без строку…» ",- сказано у повідомленні.

На полотнах, написаних співробітницею Національної академії СБ України художницею Лесею Шиденко та її донькою, зображено загиблих під час виконання службових обов’язків у районі проведення АТО військовослужбовців спецслужби.

Вистава-реквієм, яку підготували курсанти академії, - це розповідь про полеглих Героїв, якими вони були.

Під час заходу широкому загалу буде вперше презентовано авторський портрет полковника СБ України Юрія Возного, загиблого наприкінці червня минулого року під час виконання службових обов’язків у районі АТО, а також відбудеться прем’єрний показ фільму - спогаду про нього.

Захід є благодійним – зібрані кошти будуть передані Житомирському військовому шпиталю для лікування та реабілітації військовослужбовців-учасників антитерористичної операції.

