У Севастополі відбулися слухання «Місто проти наркотиків»

У Севастополі відбулися громадські слухання "Місто проти наркотиків", в яких взяли участь 500 жителів міста, а також представники громадських організацій, правоохоронних органів, лікарі, експерти.

Як передає кореспондент УНІАН, у прийнятій резолюції міській раді рекомендовано прийняти рішення про розробку в установленому порядку з подальшим затвердженням міської цільової програми протидії зростанню наркоманії і поширенню наркотиків серед молоді міста. Крім того, представницькому органу влади Севастополя запропоновано прийняти рішення і виступити ініціатором створення Асоціації "Міста Криму без наркотиків".

Учасники слухань також прийняли рішення звернутися в Сімферопольську і Кримську єпархію Української православної церкви Московського патріархату з пропозицією розглянути питання про створення на базі православних парафій Севастопольської благочинності одного або кількох реабілітаційних центрів для наркозалежних.