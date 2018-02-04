Через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів, найбільше - на Львівщині

ДСНС також попереджає, що в неділю у зв'язку з хуртовинами в горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 220 н.п., Івано-Франківській – 46 н.п., Закарпатській – 44 н.п., Тернопільській – 43 н.п., Рівненській – 22 н.п., Чернігівській – 18 н.п. та Сумській – 1 н.п. ДСНС також попереджає, що в неділю у зв'язку з хуртовинами в горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Львівської області також очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Читайте такожНа Волині 20 населених пунктів залишилися без світла через негоду Крім того, 4 лютого на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 м. У зв'язку очiкуваними опадами на річках карпатського регіону також очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Внаслiдок перезволоження грунту в окремих мiсцях можливi зсуви грунту.

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