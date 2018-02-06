Сьогодні день ангела святкують Оксани

Вважається, що жінки з таким ім`ям cильні і незалежні, але при тому - чуттєві та віддані.

Сьогодні, 6 лютого церква віддає честь пам’яті преподобної Ксенії Римлянки, а жінки з іменем Оксана святкують іменини.

Читайте такожАстрологи й медики розповіли, чого очікувати від входу Землі в "коридор затемнень"Ім'я Оксана походить від давньогрецького, і перекладається як «мандрівниця» або «чужинка». Крім того, його часто трактують, як «гостинна». Вважається, що жінки з таким ім`ям cильні і незалежні, але при тому - чуттєві та віддані.

Відомо, що Оксана є розмовною формою імені Ксенія і широко використовується в Україні як самостійне ім'я.

Як повідомлялось в матеріалі УНІАН, ще на зарі Християнства виникла традиція давати дитині ім`я одного зі святих. Вважається, що святий, на честь якого нарікають дитину, стає її другом та захисником. День, у який церковно відзначають пам'ять святого, ім’я якого носить християнин, називається іменинами, або Днем Ангела.