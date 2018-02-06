Підприємство з іноземними інвестиціями має намір реалізувати на Житомирщині проект з розвитку хмелярства - облрада

Інвестори виявили бажання розвивати хмелярство на теренах Житомирщини.

Підприємство з іноземними інвестиціями має намір впроваджувати на Житомирщині проект з розвитку хмелярства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма провів зустріч з представниками бізнесу, що планують розвивати хмелярство у регіоні.

«Акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Київ-Атлантик Україна», яке виявило бажання розвивати хмелярство на теренах Житомирщини, зацікавлено в отриманні 150 га землі під хмільники в Пулинському або Ємільчинському чи Олевському районах», - сказано у повідомленні прес-служби обласної ради.

Як зазначив під час зістрічі в облраді один із співвласників вказаного товариства Девід Свірі, основним видом продукції, яку виробляє його компанія, є високоякісні комбікорми та вітамінні добавки для всіх тварин.

«Компанія спеціалізується на виробництві високоякісної сільськогосподарської продукції, зберіганні і переробці сировини, постачає сільгоспвиробникам техніку та засоби для ведення господарства, випускає комбікорми і кормові концентрати. Ми плануємо розширяти виробництво і готові інвестувати кошти в розвиток хмелярства на Житомирщині», - сказав він.

Спілкуючись з представниками бізнесу, Ширма, у свою чергу, зазначив, що обласна влада зацікавлена в інвесторах і буде всебічно допомагати в реалізації інвестиційних проектів на Житомирщині.

«Інвестиції в економіку нашого регіону є одним з найбільш важливих чинників для подальшого розвитку Житомирщини. Ми готові підтримувати чесних і відповідальних інвесторів, які прозоро працюють, створюють додаткові робочі місця, сприяють розвитку інфраструктури, наповнюють місцеві бюджети. Передусім ми зацікавлені саме в тих інвесторах, які вкладатимуть кошти у сільське господарство», - наголосив Ширма.