Сьогодні у всьому світі відзначають день бармена

15:47, 06 лютого 2018
Суспільство
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У світі сьогодні вшановують барменів / УНІАН

6 лютого католицька церква шанує пам'ять Святого Аманда, якого вважають покровителем виноробів та рестораторів, а у всьому світі відзначається Міжнародний день бармена.

Читайте такожУ Львові п’яні відвідувачки нічного клубу побили поліцейськихСвято набуло значної популярності на пострадянських теренах. У цей день бармени, зазвичай не відпочивають – замість цього у барах, пабах та клубах влаштовують тематичні вечірки, на яких бармени змагаються у майстерності.

Слід зазначити, що це не єдине свято, присвячене працівникам сфери. Так, у США у першу п’ятницю грудня відзначається «День вшанування бармена» -  Bartender Appreciation Day.

Раніше повідомлялось, що Сьогодні, 6 лютого церква віддає честь пам’яті  преподобної Ксенії Римлянки, а жінки з іменем Оксана святкують іменини.

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Теги: #бармен#день бармена