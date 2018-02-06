Сьогодні у всьому світі відзначають день бармена

Свято набуло значної популярності на пострадянських теренах.

6 лютого католицька церква шанує пам'ять Святого Аманда, якого вважають покровителем виноробів та рестораторів, а у всьому світі відзначається Міжнародний день бармена.

Читайте такожУ Львові п’яні відвідувачки нічного клубу побили поліцейськихСвято набуло значної популярності на пострадянських теренах. У цей день бармени, зазвичай не відпочивають – замість цього у барах, пабах та клубах влаштовують тематичні вечірки, на яких бармени змагаються у майстерності.

Слід зазначити, що це не єдине свято, присвячене працівникам сфери. Так, у США у першу п’ятницю грудня відзначається «День вшанування бармена» - Bartender Appreciation Day.

Раніше повідомлялось, що Сьогодні, 6 лютого церква віддає честь пам’яті преподобної Ксенії Римлянки, а жінки з іменем Оксана святкують іменини.