У вінницьких школах продовжили карантин: захворюваність на ГРІ продовжує зростати

Керівникам приватних закладів та громадських організацій рекомендується призупинити проведення заходів з масовим перебуванням дітей.

Для запобігання поширення грипу та гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Вінниці вимушені канікули продовжили до 12 лютого включно.

Читайте такожУ Києві через грип починають закривати школи

Як повідомили УНІАН у Вінницькій міськраді, відповідне рішення прийняла сьогодні спеціальна комісія.

На п’ятому тижні захворюваність на ГРІ у місті продовжує зростати. За медичною допомогою з приводу респіраторних захворювань звернулося 4454 вінничан, інтенсивний показник становив 1202,5 на 100 тис. населення, що вище епідемічного порогу на 6,2%.

Серед тих, хто захворів, 71,6% становлять діти до 18 років (3189), причому 61,4% - це діти вікової групи від 5 до 14 років. За цей тиждень госпіталізовано в лікувально-профілактичні заклади міста 119 людей з ознаками захворюваності на гострі респіраторні інфекції, в тому числі 83 дитини (70%).

Враховуючи вищевикладену інформацію та очікуваний максимальний підйом захворюваності на грип та ГРІ, було вирішено до 12 лютого включно призупинити освітній процес в позашкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти міста.

Також керівникам приватних закладів та громадських організацій рекомендується призупинити проведення заходів з масовим перебуванням дітей.

Як повідомляв УНІАН, через зростання захворюваності на грип та ГРІ з 29 січня у школах Вінниці було призупинено навчання.