Модні тенденції: українські дизайнери розповіли про головні тренди (відео)

Українські дизайнери розповіли про головні модні тренди цієї осені і наступної зими.

У моду повертаються стрази, паєтки і пишні спідниці. Українські дизайнери нашим модницям пропонують бути більш стриманими.

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Замінити підбори на грубі чоботи. Зелений, помаранчевий, сірий, хакі і беж - головні кольори наступного осінньо-зимового сезону. Крім того, дизайнери пропонують поєднувати фактури тканин.

Як повідомляв УНІАН, під час Ukrainian Fashion Week 2018/19, відбудуться покази колекцій понад 50 дизайнерів. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.