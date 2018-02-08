Модні тенденції: українські дизайнери розповіли про головні тренди (відео)

13:55, 08 лютого 2018
Суспільство
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Замінити підбори на грубі чоботи. Зелений, помаранчевий, сірий, хакі і беж - головні кольори наступного осінньо-зимового сезону. Крім того, дизайнери пропонують поєднувати фактури тканин.

Як повідомляв УНІАН, під час Ukrainian Fashion Week 2018/19, відбудуться покази колекцій понад 50 дизайнерів. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.

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Теги: #Український тиждень моди