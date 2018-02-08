У Харкові на авіаційному заводі живе український "Хатіко" (відео)

На місцевому авіаційному заводі четвертий рік живе місцева хатіко. У 2014 році вона, ймовірно прилетіла на вертольоті разом зі своїм хазяїном - пораненим бійцем АТО.

Вона чекає на свого господаря вже четвертий рік - у 2014 році на заводський аеродром зі сходу доправляли поранених, і собака, швидше за все, прилетів на вертольоті разом з бійцями. Військових забрали до шпиталю, а от пес залишився на прохідній заводу. І все видивляється, коли прийде його господар.

Безпорідна Джульєтта зявилася на аеродромі влітку 2014 року, йдеться в сюжеті ТСН. Вона прекрасний охоронець, до того ж знає команди. Працівники заводу кажуть, що вона як людина - все розуміє.

Працівники кажуть, що вона інколи починає сумувати лягає і дивиться в одну сторону - на злітну полосу. За чотири роки хазяїн так і не прийшов за нею. працівники хотіли забрати її додому, але собака не хоче.

Вони кажуть, що собака любить горіхи, а от котлети і ковбасу не їсть.

Хоча на заводі собаку люблять, все ж сподіваються що її хазяїн повернеться за нею.