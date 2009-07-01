Тимошенко: дизельне паливо не має іти в інший бік

Кременчуцький нафтопереробний завод продовжить реалізувати дизельне паливо сільськогосподарським підприємствам за пільговими цінами на період збору врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні уряду.

«Підвищення цін на нафтопродукти сьогодні є екстремальним через підвищення цін на світових ринках на нафту. Саме тому ми домовилися з Кременчуцьким нафтопереробним заводом про те, що він продовжить ті контракти, які з ним укладені на постачання дизельного палива за ціною 4 тис. 200 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому голова уряду наголосила, що така цінова схема має діяти виключно для сільгосппідприємств.

«І якщо ми не зможемо проконтролювати, і дизельне паливо йтиме в інший бік, ми просто відкриємо шлях спекулятивним операціям і не дамо аграріям за помірними цінами дизельне паливо», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір зобов`язати ДК “Укргазвидобування” забезпечити АПК дизельним паливом за ціною 4,2 тис. грн. за тонну з урахуванням ПДВ на проведення весняної посівної кампанії.

Крім того, за її словами, відповідна домовленість щодо ціни на дизельне паливо і низькооктанові види бензину було досягнуто також і з приватними підприємствами, зокрема з Кременчуцьким нафтопереробним заводом.