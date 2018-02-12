Roshen заявила про свої виняткові права на Київський торт

У корпорації підкреслюють, що впродовж багатьох років приділяли увагу захисту права власності на дану торговельну марку.

Корпорація «Рошен» прокоментувала ситуацію процес навколо використання товарного знака «Київський торт». У компанії зазначили, що право на маркування тортів даним товарним знаком в Україні належить виключно корпорації «Рошен».

Читайте також"Київхліб" програв Roshen справу про плагіат упаковки тортівЗазначається, що рецептура та технологія виробництва Київського торта була створена понад 60 років тому на Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса (нині ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»), яка в середині 90-х років минулого століття разом з усіма правами на інтелектуальну власність перейшла у володіння корпорації «Рошен».

«Корпорація «Рошен» є власником серії торгових марок «Київський торт», як словесних, так і комбінованих, що підтверджується низкою свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, виданих уповноваженими державними органами», - йдеться в заяві корпорації.

Підкреслюється, що перша заявка на реєстрацію позначення «Київський торт» в Україні кондитерськj. фабрикою імені Карла Маркса була подана ще в 1994 році.

До того ж, Апеляційна палата Держслужби інтелектуальної власності України, як зазначається, визнала торгову марку «Київський торт» добре відомою щодо правонаступника Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса – ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

«Таким чином, право на маркування тортів знаком «Київський торт» на території України належить виключно Корпорації «Рошен», - йдеться в заяві.

у Рошен також підкреслюють, що корпорація протягом багатьох років велику увагу приділяла охороні та захисту права інтелектуальної власності на ТМ «Київський торт». В той же час ТОВ Київський БКК і його попередник ПАТ Київхліб за 26 років незалежності України не змогли подати жодної заявки на торговельну марку для охорони даного товару.

Раніше повідомлялося, що Roshen просить суд заборонити конкурентам випуск Київського торта. Корпорація звернулася в Господарський суд Києва з позовом про порушення гіпермаркетом «Ашан» і ТОВ «Белларія» права інтелектуальної власності при випуску продукції під найменуванням "Київський торт" і торт «Київський».

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen є одним з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики у Києві, Вінниці та Кременчуці; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) в так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).