Roshen просить суд заборонити конкурентам випуск Київського торта

У корпорації затребували, аби суд заборонив «Ашану» використовувати найменування Київського торта, а також графічних елементів у вигляді листя каштану на упаковці виробів.

Корпорація Roshen звернулася до Господарського суду Києва з позовом про порушення гіпермаркетом «Ашан» і ТОВ «Белларія» права інтелектуальної власності при випуску продукції під найменуванням "Київський торт" та торт «Київський».

Як повідомляє «Ліга.net» це випливає з рішення суду, оприлюдненого 24 січня.

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Так, Roshen вимагає, щоб суд заборонив ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" використовувати найменування Київського торта, а також графічних елементів у вигляді листя каштана, оскільки покупець може сплутати упаковку продукції з Київським тортом виробництва Рошен.

Аналогічні вимоги висуваються щодо «Белларії». Корпорація також просить суд зобов'язати «Белларію» вилучити з обігу і знищити усі упаковки та етикетки тортів з відповідними написами і зображеннями.

Згідно з документом, товарний знак «Київський торт» визнано добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності у квітні 2017 року.

Суд розгляне справу на підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження 5 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 6 грудня АМКУ за ініціативою корпорації Roshen оштрафував на 219 тисяч гривень компанії "Київхліб" за використання у своїй діяльності оформлення упаковки торта, схожого на оформлення кондитерського виробу корпорації.

Надалі Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» виробляти торти в упаковці, яка повністю або частково копіює упаковку торта "Золотий ключик" корпорації Roshen.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen є одним з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики в Києві, Вінниці і Кременчуку; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Корпорація належить президенту України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).