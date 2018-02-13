Сліпе вогнепальне поранення у скроню: суд розглянув епізод вбивства Героя Небесної сотні Вайди

Уродженець Львівської області Богдан Вайда загинув на Майдані вранці 20 лютого 2014 року внаслідок сліпого вогнепального поранення у скроню картеччю.

Колегія Святошинського районного суду Києва сьогодні на засіданні у справі п’ятьох екс-«беркутівців» розглянула епізод про вбивство вранці 20 лютого 2014 року Героя Небесної сотні, уродженця Львівської області Богдана Вайди.

Читайте такожУ Львові відкрилася виставка про Революцію Гідності (відео)Як передає кореспондент УНІАН, суд допитав Любов Сердяк, яка є рідною сестрою застреленого на Майдані Вайди.

48-річний чоловік загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, коли йшов в бік водомета, що рухався вниз вулицею Інститутською і поливав протестувальників водою із брандспойта.

На суді встановили, що Вайда загинув приблизно в той момент, коли з водомета на нього спрямували струмінь води. Він впав і залишився лежати на бруківці. Результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Вайди настала внаслідок сліпого вогнепального поранення в район лівої скроні в напрямку ззаду наперед дещо зверху вниз. Ідентифікувати конкретну зброю, з якої була випущена картеч, експертам не вдалося, вони зробили лише однозначний висновок про те, що поранення було завдано з гладкоствольної зброї.

Слід зазначити, що сторона захисту та сторона обвинувачення по-різному оцінюють висновки експертів за епізодом про вбивство Вайди.

Прокурори стверджують, що, оскільки представники так званої «чорної роти» «Беркуту», до якої належать обвинувачені, а також інші правоохоронці, які перебували в той час на вулиці Інститутській, були озброєні, крім нарізної зброї, гладкоствольними рушницями «Форт», то є велика вірогідність того, що саме хтось із правоохоронців випустив картеч, яка вбила Вайду.

Також вони вказують, що сектор пострілу, а це напрямок – Міжнародний центр культури та мистецтв (Жовтневий палац) та права частина вулиці Інститутської - підтверджує їхню версію, що стріляли правоохоронці.

Разом з тим адвокати екс-«беркутівців» стверджують, що їхні підзахисні не причетні до вбивства Вайди, оскільки були озброєні лише нарізною зброєю. Також захисники обвинувачених зазначали, що куля у Вайду була випущена ззаду, тобто з боку Майдану Незалежності, ймовірно, кимось із тих людей, які перебували там.

Також адвокати не виключають, що картеч могла потрапити у чоловіка внаслідок рикошету: стріляли по водомету, але картеч рикошетом потрапила від водомета у Вайду.

Крім того, суд проаналізував відео, на якому видно момент падіння Вайди, однак з цього відео не можна зробити однозначний висновок, внаслідок чого упав чоловік: чи спочатку його збив з ніг струмінь вони, а потім він був поранений картеччю, чи причиною його падіння стало поранення.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивство людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.