Експертиза встановила, що учасника Майдану було поранено з автомату беркутівця, який переховується у Росії

Експертиза встановила, що куля, вилучено з тіла учасника Революції гідності Олександра Тонських, була випущена з автомата Калашникова, закріпленого за одним з «беркутівців», який нині переховується від слідства в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні Святошинського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження проти п’ятьох екс-«беркутівців».

В ході засідання суд допитав потерпілого Олександра Тонських з Полтави, 1957 року народження. Він повідомив, що перебував на Майдані з кінця листопада 2013 року по 20 лютого 2014 року. На Майдан його спонукало приїхати побиття «беркутівцями» студентів.

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Зранку 20 лютого на вулиці Інститутській Тонських отримав вогнепальне поранення. Куля пройшла через руку, легеню та застрягла біля серця. Тонських зазначив, що після операції лікарі показали йому кулю, яку вилучили з тіла. Це автоматна куля калібром 7,62 мм.

Згодом експертиза становила, що куля була випущена з автомата, закріпленого за одним з військовослужбовців київської роти «Беркута», який переховується за межами України.

Як уточнила кореспонденту УНІАН адвокат Євгенія Закревська, мова йде про екс-«беркутівця», який переховується у Росії.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року ГПУ направила до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців»: Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

У травні 2016 року Святошинський суд Києва розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх «беркутівців».

У даний час в суді допитують потерпілих, якими загалом, за даними прокурорів, у цій справі визнано близько 140 осіб.

10 жовтня прокурор заявив, що під час судового слідства у справі п’ятьох екс-«беркутівців» ще залишилось опрацювати 40-50 епізодів стосовно потерпілих.