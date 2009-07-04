У Китаї продаватимуть стоячі місця в літаках

Китайська приватна авіакомпанія Spring Airlines має намір почати продаж "стоячих" квитків на свої рейси, повідомляє німецька Die Welt з посиланням на китайський телеканал CCTV.

Компанія має в своєму розпорядженні 13 пасажирських літаків, проте, за словами її представників, цього недостатньо, щоб задовольнити зростання потоку пасажирів.

Spring Airlines вже замовила 14 нових літаків, проте зможе одержати перший з них не раніше наступного року.

Тим часом введення стоячих місць допоможе продавати на 40 відсотків більше квитків на кожен літак, ніж зараз.

Крім того, така форма перевезення пасажирів допоможе компанії заощадити 20 відсотків на витратах.

Як точно виглядатимуть стоячі місця, наразі невідомо. За словами представників Spring Airlines, вони чимось нагадуватимуть стілець у барі: ремінь безпеки охоплюватиме стегна пасажира.

Лента.ру