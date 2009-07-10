Білорусь збирається підняти економіку дешевим російським газом

Влада Білорусі очікує економічного підйому промисловості в другому півріччі ц.р., зокрема на тлі зниження ціни російського газу в третьому кварталі.

Про це заявив перший віце-прем`єр Володимир СЕМАШКО на річних зборах Конфедерації промисловців і підприємців, передає агентство БЄЛТА.

"Ми чекаємо невеликого підйому в промисловості в другому півріччі. Директори промислових підприємств відійшли від шоку, і помалу розпочався рух уперед", - сказав перший віце-прем`єр.

Він також вселив надію промисловцям, що "в другому півріччі працювати буде небагато легше на підставі того, що ціна газу буде не 210,3 дол. за тис. куб. м, як у І кварталі, і не 157 дол., як у ІІ, а десь 115 дол.".

Як зазначив В.СЕМАШКО, "криза змушує активніше працювати і швидше приймати рішення".

Як повідомляв УНІАН, у середині червня ц.р. «Газпром» надіслав листа «Білтрансгазу» з проханням сплатити заборгованість за період січень-травень у розмірі 231 млн. дол. У листі наголошувалося, що сума заборгованості білоруської сторони розрахована без урахування пені і невибраного газу.

Така заборгованість виникла у зв`язку з тим, що Мінськ оплачував газ за середньорічною ціною, виходячи з усних домовленостей. Згідно з контрактною ціною, вартість газу для Білорусі в перші місяці цього року становила 250 доларів за тисячу кубометрів. До кінця року, згідно з формулою ціни на газ, вартість російського газу не перевищувала б 100 доларів. Мінськ звернувся до "Газпрому" з проханням розраховувати газ за середньорічною ціною.

Зазначимо, що відповідно до контракту між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» на постачання газу в Україну, базова ціна визначена в розмірі 450 дол. за 1000 куб. м. У 2009 році ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у 2-му кварталі 2009 року - 270,95 дол. за 1 тис. куб. м. Ціна змінюватиметься відповідно до формули щокварталу. Середньорічна ціна очікується на рівні 228 дол. за 1000 куб. м.