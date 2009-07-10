Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2009 рік до 13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«У кращий бік переглянуто прогнозний річний показник інфляції, тобто за прогнозами, які зараз оновлені, інфляція в Україні буде меншою, ніж очікувалося у зв`язку зі світовою фінансовою кризою. Якщо попередній прогноз складав 15%, то після перегляду він складе 13%», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у квітні ц.р. погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 рік з 6% до 8% і поліпшив прогноз щодо інфляції з 17% до 16,8%. У той же час прогноз щодо ВВП на 2010 рік МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз щодо інфляції – до 10%.

За даними Держкомстату, інфляція в Україні в червні ц.р. склала 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні-червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року склала 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).