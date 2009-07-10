Нафтогаз втричі збільшив відбір російського газу

НАК «Нафтогаз України» в липні збільшив відбір російського газу приблизно в три рази порівняно з червнем.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

За його інформацією, прогнозний відбір російського газу на липень становить близько 3 млрд. куб. м.

«Фактично збільшили відбір газу. Прогнозний баланс на липень становить близько 3 млрд. куб. м», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в червні «Нафтогаз України» імпортував близько 1,1 млрд. куб. м російського газу.

7 липня офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна збільшила заявку на придбання газу у липні в 4 рази порівняно з червневими об`ємами. За його словами, в червні відбір газу становив 33 млн. куб. м в добу, а в липні Україна підвищила заявку вже до 120 млн. куб. м на добу.

Ціна російського газу для України на третій квартал 2009 р. складає 198 дол. за 1000 куб. м.

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