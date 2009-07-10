Вакарчук виганятиме студентів за «неправильні» меддовідки

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров’я України посилюють контроль за достовірністю видачі медичних довідок абітурієнтам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, про це йдеться у відомчому листі, який сьогодні було розіслано керівникам вищих навчальних закладів.

У документі МОН зобов’язує керівників навчальних закладів поінформувати абітурієнтів, що у разі виявлення невідповідних встановленим вимогам медичних довідок, вони до участі у конкурсі не допускатимуться, а студенти відраховуватимуться на будь-якому етапі навчання.

Крім того, відомство здійснить посилений контроль прийому осіб, звільнених від проходження зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку із захворюваннями, а виявлені факти порушень будуть доводитись до відома правоохоронних органів.

Також, у разі подання довідки лікувально-профілактичного закладу, ВНЗ зобов’язані перевірити факт проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання у базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Міністерство освіти і науки також нагадує, що прийом таких осіб у навчальні заклади здійснюється з урахуванням відповідного спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання”.