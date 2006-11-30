Завтра знову продається Криворіжсталь

Участь у наміченому на завтра, 1 грудня, аукціоні з продажу 0,32% пакета акцій "Міттал Стіл Кривий Ріг" планують взяти участь 7 потенційних покупців. Про це повідомив УНІАН генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор МАЗЕПА.

Зокрема, за його інформацією, в завтрашньому аукціоні окрім Concorde Capital планують взяти участь інвестиційні компанії “Драгон-капітал”, “Арт-капітал” і “Трійка Діалог”.

І.МАЗЕПА спрогнозував, що в результаті більшої, ніж минулого разу, кількості потенційних покупців, “попит може бути набагато серйознішим”. “Це непогана новина для Фонду держмайна”, - додав гендиректор Concorde Capital.

Водночас І.МАЗЕПА сказав, що багато компаній подавали заявки лише на один – два лоти (усього 1 грудня планується виставити 25 лотів – УНІАН). Гендиректор Concorde Capital також відзначив, що його компанія подала заявки «на велику кількість лотів».

За словами І.МАЗЕПИ, його компанія не купувала і не планує придбавати акції "Міттал Стіл Кривий Ріг" під будь-чиє конкретне замовлення. «Ми купуємо ці акції для свого інвестиційного портфеля і продаватимемо чи не продаватимемо їх залежно від кон`юнктури на ринку», - сказав він.

І.МАЗЕПА також відзначив, що ціна на акції "Міттал Стіл Кривий Ріг" на фондовому ринку після завтрашнього продажу «підтягнеться» до ціни їх реалізації на аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 1 грудня виставить на аукціон 0,32% пакет акцій "Міттал Стіл Кривий Ріг" за стартовою ціною 48 млн. 290 тис. 482 грн. Початкова вартість 1 акції ВАТ становить 3,91 грн. Кількість акцій, що входять в даний пакет, становить 12 млн. 350 тис. 507 штук.

22 листопада ц.р. на аукціоні на УМВБ Фонд держмайна вже реалізував 0,33% держпакет акцій ВАТ "Міттал Стіл Кривий Ріг" за стартовою ціною 49 млн. 799 тис. 550 грн.

Основним покупцем виступила інвестиційна компанія «Concorde Capital», яка придбала 23 лоти, з них: 22 лоти по 500 тис. штук акцій і 1 лот – 236 тис. штук, 1 лот придбала компанія «Альфа-Капітал», 2 лоти - «Ренесанс Капітал». Усього в торгах брало участь три компанії: «Concorde Capital», «Ренесанс Капітал», «Альфа-Капітал».