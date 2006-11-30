НБУ підтримує запровадження ПДВ-рахунків

Національний банк України підтримує запровадження ПДВ-рахунків. Про це заявив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ у своєму виступі на зустрічі представників великого бізнесу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, відбулася зустріч представників уряду і Нацбанку, на якій обговорювалося питання адміністрування і відшкодування податку на додану вартість.

В.СТЕЛЬМАХ також зазначив, що можуть бути ефективними й інші методи покращення адміністрування, які сьогодні пропонує уряд (введення електронної звітності з ПДВ тощо. - УНІАН).

За даними банкіра, на сьогоднішній день 44 тис. підприємств “мають відношення до ПДВ”, але при цьому 90% сум податку формують всього 110 підприємств. Він висловив упевненість у тому, що проблеми, що виникли з відшкодуванням цього податку, створюють “не ці 110 підприємств”, а дрібні, які незаконно відшкодовують з бюджету кошти.