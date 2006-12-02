У запорізькій виправній колонії викрили хабарника

Прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу відносно офіцера внутрішньої служби Беленьковської виправної колонії.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, приводом для порушення справи стало те, що офіцер одержав від матері одного з осуджених (іноземної підданої) два хабарі на загальну суму 3 тис. грн.

"Факт скоєння злочину було виявлено співробітниками Запорізького облуправління по боротьбі з економічною злочинністю. Співробітники міліції також встановили, що за ці гроші офіцер повинен був забезпечити переведення сина жінки, яка дала хабар, на ділянку соціальної реабілітації, де режим значно м`якше, ніж у колонії в цілому", - повідомили в ЦГЗ.

На даний момент зібрані правоохоронцями матеріали передано в прокуратуру Запорізької області. Дії військовослужбовця внутрішньої служби кваліфіковані як злочин, передбачений ст. 368 Кримінального кодексу України - "Одержання хабара".

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.