Руслана вполювала три пляшки (фото)

У середу вранці депутат-співачка Руслана Лижичко прогуляла засідання парламенту - поїхала перепочити в село. Село розташоване в Київській області та називається Бородянка – ця назва відома кожному любителю екстремально-повітряного відпочинку. На місцевому аеродромі практикують стрибки з парашутом. Руслана планувала здійснити свій перший в житті стрибок з борту літака.

Приїхавши на місце, Руслана з почтом і з сумом дізналися про те, що погодні умови не підходять для парашутної авантюри. Мжичка та низька хмарність – ось причини, з яких аеродром не міг випустити АН-2 в небо. Поки команда організаторів шукали виходу з ситуації, Руслана дивилася на парашутні стрибки по телевізору.

Журналісти тим часом грілися в машинах та гуляли довкола, не знаючи, чим себе зайняти. Невдовзі організатори повідомили, що замість стрибка з парашутом Руслана… стрілятиме з автомата.

Постріли співачки вразили журналістів хіба що своїми високими децибелами. Замість мішені були виставлені пляшки з-під горілки та пива. Кількість влучних пострілів була невеликою – три. Стало зрозуміло, чому артистка не взяла участі у депутатському змаганні зі стрільби, про яке "ТаблоID" вже писав. "Я взагалі-то зброю не люблю, я – за мир!" – виправдовувался депутатка, позуючи для фотографів зі зброєю в руках.

Після розстрілу склотари гості Бородянки завітали на аеродром. "Найнадійніший у світі літак – може сідати на будь-яку поверхню з непрацюючим двигуном" – вихвалявся пілот, який цього дня залишився без роботи.

Руслана залізла в кабіну, на місце другого пілота, позуючи для преси та відповідаючи на телефонні дзвінки. Вона жартувала, усміхалася та розповідала різні історії – наприклад, як колись над Грузією їй довелося трохи керувати справжнім гелікоптером.

Бородянські туманні забави скінчилися по обіді. Перший парашутний стрибок співачки-"нашоукраїнки" перенесено на невизначений час. Напевно, до весни.

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