Увага! 50 гривень made in Запоріжжя

У місті Запоріжжя співробітниками відділу Держслужби боротьби з економічними злочинами викрито місцевих жителів, які впродовж двох років виготовляли з використанням комп’ютерної техніки фальшиві державні грошові знаки номіналом 50 гривень й збували їх на території області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання одного з правопорушників вилучено комп’ютерну техніку та вісім купюр зазначеного номіналу. Правопорушників затримано. Слідчим відділом Запорізького міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї).

Всього упродовж минулої доби порушено 937 кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості.